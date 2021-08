Inter, il Fenerbahçe insiste per Sanchez

Sportmediaset, il Fenerbahçe insiste per portare in Turchia Secondo, il Fenerbahçe insiste per portare in Turchia Alexis Sanchez, attualmente alle prese con guai muscolari . Il club d Istanbul, dopo aver parlato con l'agente del cileno Fernando Felicevich, vuole presentare come offerta quello di un biennale su 3-3,5 milioni a stagione. Resta il nodo legato sulla buonuscita, dato che l'Inter dovrebbe riconoscere a Sanchez un anno di stipendi per favorirne la partenza.

La nostra opinione: la Süper Lig si conferma il campionato appassionato di calciatori "a fine corsa" in Serie A Da Balotelli a Cornelius, da Denswil a Gervinho e tanti altri. Alexis Sanchez, per i gialloblù di Istanbul, potrebbe rivelarsi come un "colpo grosso", anche se il rischio che arrivi solo per "svernare" in santa pace è davvero alto, in relazioni alle sue precarie condizioni fisiche.

Atletico Madrid: ecco Matheus Cunha, niente Vlahovic

E' ufficiale: l'Atletico Madrid ha annunciato il nuovo attaccante. Si tratta del brasiliano Matheus Cunha, classe 1999, proveniente dall'Hertha Berlino per 30 milioni di euro. Questo, dopo aver fallito l'assalto a Dusan Vlahovic della Fiorentina.

La nostra opinione: arrivato in Europa al Sion, in Svizzera, Matheus Cunha ha proseguito all'RB Lipsia e, sempre in "Bundes", all'Herta Berlino. Talento sopraffino, non solo sottoporta, certificato anche dall'oro olimpico ottenuto a Tokyo, conquistato da protagonista assoluto con l'Under 23 verdeoro.

Messias, ds Crotone: "C'è anche la Fiorentina, ma deve fare presto"

A Lady Radio, il ds del Crotone Giusppe Ursino ha parlato della situazione di mercato di Junior Messias: "C'è la Fiorentina sul giocatore, ma il mercato è in chiusura e i viola devono fare presto per assicurarselo. Su di lui, infatti, ci sono altre 3-4 squadre. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito".

La nostra opinione: tenutasi stretta Vlahovic, la Viola - che per l'attacco valuta anche Borja Mayoral della Roma - deve trovare la forza di mettere sotto contratto giocatori per il definitivo salto di qualità. Altrimenti, la prospettiva dell'ennesima stagione anonima, resta dietro l'angolo.

Torino, ufficiale: Lyanco al Southampton per 7,5 milioni. Contratto quadriennale

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Southampton Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović. Tutto il Torino saluta Lyanco e gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera".

La nostra opinione: a proposito di chi altro dovrebbe cominciare a muoversi in sede di calciomercato. Il Toro. La grinta di mister Ivan Juri - per esaltare il concetto di "Vecchio Cuore Granata" - c'è, eccome. Ma il presidente Urbano Cairo deve iniziare a dargli una mano. Il 31 agosto, termine ultimo per gli affari, si avvicina a passi da gigante.

Ufficiale: il difensore Sutalo dall'Atalanta al Verona

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Atalanta Bergamasca Calcio - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022 - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boško Šutalo, che ha scelto il 31 come numero di maglia. Nato a Metković, in Croazia, l’1 gennaio 2000, Šutalo è un difensore centrale ben strutturato fisicamente e duttile, essendo capace di ricoprire più ruoli in difesa".

La nostra opinione: colpo interessante. Sutalo ha bisogno di trovare continuità e, a Bergamo, le chance non c'erano. A Verona può mettere in mostra tutte le sue capacità e fare esperienza preziosa in Serie A.

