Smalling-Roma: si va verso l'addio

Nonostante il tentativo di recuperare il rapporto, incrinato ai tempi del Manchester United, tra Chris Smalling e José Mourinho non c'è proprio sintonia. Quasi certo, ormai, l'addio del centrale difensivo inglese, ricercato da mezza Premier League

La nostra opinione: inutile mantenere in piedi qualcosa di compromesso. Siamo a luglio e c'è ancora tutto il tempo di intraprendere le strade più giuste per ogni parte coinvolta. E questo, nonostante lo stesso Smalling sia uno dei giocatori più amati della tifoseria giallorossa. Secondo indiscrezioni dei "più", la Roma starebbe seguendo, nello stesso ruolo, l'argentino classe 1997 del Feyenoord Marcos Senesi. Dalla Spagna, inoltre, è rimbalzata la voce di una clamorosa trattativa col Barcellona per Clément Lenglet.

Chris Smalling, Roma-Debrecen, amichevole luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lazio: clamorosa idea Shaqiri

Accostamento alla Lazio per Xherdan Shaqiri. Un'indiscrezione che, al Corriere dello Sport, lo svizzero-kosovaro del Liverpool (legato ai Reds fino al 2023), ha così commentato: "Igli Tare, da anni, sta facendo un grandissimo lavoro con la Lazio e io sono intrigato di essere accostato a un grande club come quello biancoceleste, che peraltro seguo da anni. Sarri? Conosco il suo 4-3-3 offensivo, si adatterebbe alla perfezione alle mie caratteristiche. Sarebbe intrigante lavorare insieme".

La nostra opinione: apriti cielo. I tifosi laziali hanno già iniziato a sognare. Tuttavia, non sarà assolutamente facile portare Shaqiri in biancoceleste, vista la quotazione pesante imposta dai Reds, pari a 25 milioni di euro.

Xherdan Shaqiri Credit Foto Getty Images

Venezia? Spezia? No, Giovinco andrà al PAOK Salonicco

Sebastian Giovinco, oggi ai sauditi dell'Al-Hilal, era stato accostato a un possibile ritorno in Serie A dopo tanti anni all'estero con Venezia e Spezia in pole. In realtà, le ultime indiscrezioni di mercato - raccolte da Sportmediaset - riportano di una fumata bianca ormai imminente per l'approdo della Formica Atomica al PAOK Salonicco, seconda classificata nella Super League greca 2020-2021 e vincitore della coppa domestica.

La nostra opinione: da qualche anno, i bainconeri tessalonicesi sono il pricipale competitor dell'Olympiacos, che avevano addirittura scalzato dal trono di Grecia nella stagione 2018-2019. La sensazione è che al PAOK si voglia continuare ad aggiungere qualità per accorciare ulteriormente il gap con il club del Pireo.

Sebastian Giovinco con la maglia dell'Al-Hilal (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese: per Stryger Larsen c'è anche la Fiorentina

Nell'attesa di conoscere il futuro di Pol Lirola, sempre richiesto dall'Olympique Marsiglia, la Fiorentina valuta - sulla destra - Jens Stryger Larsen dell'Udinese. Sul danese, ad ogni buon conto, persistono gli interessamenti di West Ham e Galatasaray.

La nostra opinione: Il "Gala" aveva messo sul banco 5 milioni e il giocatore è in scadenza nel 2022. L'impressione è che, con un piccolo sforzo, i Viola abbiano la possibilità di fare un grande, grandissimo affare.

Jens Stryger Larsen, Udinese 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Venezia, ufficiale: Svoboda rinnova fino al 2024

"Il Venezia FC comunica che è stato rinnovato il contratto del giocatore Michael Svoboda. Il difensore austriaco classe 1998, che nella sua prima stagione in arancioneroverde ha disputato 25 partite tra campionato, Playoff e Coppa Italia realizzando 1 gol, resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2024".

La nostra opinione: a segno nel match di campionato cadetto contro il Pisa lo scorso 4 gennaio, colonna portante della retroguardia arancioneroverde nella straordinaria appendice playoff, il rinnovo coi lagunari per l'ex WSG Swarovski Tirol, appare più che meritato.

