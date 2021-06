Roma, Real Madrid su Spinazzola

La notizia era già rimbalzata dalla Spagna la scorsa settimana, oggi la rilancia pure la Gazzetta dello Sport: il Real Madrid sarebbe più che mai interessato a Leonardo Spinazzola. Per il laterale della Roma, grandissimo protagonista ad Euro 2020, servono almeno 40 milioni di euro.

La nostra opinione: chiaro che dopo un Europeo disputato a tali livelli, l'interesse di un top club sarebbe stato automatico. Quotazioni alle stelle, ora, per l'esterno sinistro fulignate ex Atalanta e Juventus. Che diventerà presto un "galactico"?

Milan, Firpo si allontana verso Leeds

Secondo Sky Sport, si allontana l'ipotesi dell'approdo al Milan dal Barcellona di Junior Firpo. L'ex Betis Siviglia, infatti, sembra diretto in Premier League, al Leeds United di Marcelo Bielsa disposto a mettere sul banco 15 milioni di euro subito.

La nostra opinione: dura lex, sed lex. In operazioni "in bilico" come questa, può sempre spuntare il club inglese di turno con in mano l'asso pigliatutto. E così è stato, a scapito del Milan. Che ora, sugli esterni, dovrà cercarsi un nuovo obiettivo.

Ramsey punta i piedi: vuole restare alla Juve

Da tutti indicato sul piede di partenza, al termine dell'Europeo del Galles rimbalza dal Regno Unito la notizia che Aaron Ramsey potrebbe restare alla Juventus. Secondo Sky Sports UK, infatti, il centrocampista ex Arsenal avrebbe fatto leva sulla scadenza del suo contratto al 30 giugno 2023 puntando i piedi per rimanere in bianconero.

La nostra opinione: ci si attende un braccio di ferro non irrilevante. Anche perché la Juventus continua a considerare Ramsey come classica pedina di mercato per arrivare ad altri obiettivi. E con un Locatelli in più, la presenza di Ramsey diventa quanto mai "pleonastica".

Lazio: vicinissimo il ritorno di Felipe Anderson

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio sarebbe vicinissima a riabbracciare l'attaccante brasiliano Felipe Anderson, graditissimo a Maurizio Sarri perché perfetto per il suo 4-3-3. Nell'ultima stagione, Felipe Anderson ha giocato nel porto in prestito dal West Ham, che non ha però intenzione di riscattarlo e che sarebbe disposto a lasciarlo partire per 10 milioni, Nell'estate 2018, gli Hammers l'avevano prelevato proprio dalla Lazio per 38 milioni di euro.

La nostra opinione: uomo ce può dare molto nell'ambito della filosofia tattica "sarrista". Operazione, come si suol dire, "mirata".

Bologna in cerca di "personalità" con Arnautovic e Kolarov

Il Bologna ha tutto - ha detto -, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. E' per questo che prenderemo Arnautovic". Forte interesse anche per il laterale serbo Aleksandar Kolarov, in scadenza con Bologna alle grandi manovre in sede di calciomercato. Anzitutto, il direttore dell'area tecnica Walter Sabatini, ha confermato al Messaggero la volontà di arrivare all'attaccante austriaco Marko Arnautovic, in via di risoluzione con il club cinese dello Shanghai SIPG: "- ha detto -,". Forte interesse anche per il laterale serbo Aleksandar Kolarov, in scadenza con l'Inter e caldeggiato da Sinisa Mihajlovic. Kolarov, però, chiede 2 milioni d'ingaggio e il Bologna, secondo il Resto del Carlino, sarebbe disposto ad arrivare fino a 1,5.

La nostra opinione: singolari le parole di Sabatini, ma certo non campate in aria. Al Bologna è sempre mancato quel "quid" in più per lottare per un obiettivo più ambizioso della "salvezza tranquilla". Uomini di carattere ed esperienza come, per l'appunto, Arnautovic e Kolarov, possono davvero garantire il classico salto di qualità.

Locatelli-Juve: c'è l'accordo; Belotti: 34 milioni dall'Arsenal

