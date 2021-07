Juventus: è fatta per Frabotta al Verona

Sportmediaset manca solamente l'annuncio ufficiale: il laterale mancino piaceva anche ad Atalanta e Genoa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Gianluca Frabotta è pronto al trasferimento dalla Juventus all'Hellas Verona. Secondomanca solamente l'annuncio ufficiale: il laterale mancino piaceva anche ad Atalanta e Genoa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: entra nel progetto Eusebio Di Francesco per crescere, dopo essere stato impiegato - forse un po' troppo prematuramente - da Andrea Pirlo alla Juventus. Allegri, appena tornato in bianconero, l'ha subito escluso: compito dello stesso Frabotta è farlo ricredere.

Gianluca Frabotta, Juventus 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Hernani vestirà la maglia del Genoa

Hernani-Genoa, manca solo l'annuncio ufficiale. Il centrocampista brasiliano passa dal Parma ai rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. L'ex Zenit San Pietroburgo ha già svolto in mattinata le visite mediche per il Grifone.

La nostra opinione: un ottimo colpo alla corte di Ballardini. Giocatore dal profilo internazionale e, oggettivamente, tra i pochi a salvarsi dall'ultima, disastrosa stagione dei gialloblù con 7 reti in 33 presenze in campionato.

Hernani, Parma 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Colpaccio Venezia: Sigurdsson dal CSKA Mosca

Blitz di mercato del Venezia, che sarebbe a un passo dl trequartista nazionale islandese Arnor Sigurdsson. Il giocatore, classe 1999, arriva dal CSKA Mosca (17 gol negli ultimi tre anni) ed è atteso in Laguna per le visite mediche. La formula, come rivela TrivenetoGoal, è quella del prestito.

La nostra opinione: giocatore di livello, esploso subito e scovato a 19 anni dal club moscovita tra gli svedesi dell'IFK Norrköping. In Serie A, l'avanti di Akranes potrebbe rivelarsi come autentica e prolifica sorpresa. I fantallenatori comincino a preparare i taccuini.

Arnor Sigurdsson, CSKA Mosca 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Real Madrid: Carvajal rinnova fino al 2025

Su precisa indicazione di Carlo Ancelotti, Dani Carvajal, classe 1992, rinnova ufficialmente col Real Madrid fino al 2025. La Casa Blanca lo ha comunicato con molto orgoglio attraverso i propri canali social.

La nostra opinione: "con molto orgoglio" perché rappresenta - come si legge proprio sui canali ufficiali delle Merengues - il "madridismo puro". Canterano doc, un solo cambio di maglia per lui: il prestito da giovanissimo (correva l'annata 2012-2013) con la maglia del Bayer Leverkusen. Più uomini-simbolo in orsa, maggiore identità.

Ufficiale, Areola dal PSG al West Ham

Alphonse Areola lascia il PSG e approda in Premier League. Indosserà la maglia del West Ham. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: era ora, viene da pensare in ottica PSG. Con 10 portieri in rosa, prima o poi doveva arrivare il momento di "smaltire"...

Locatelli distante dalla Juve; Romero-Barça? La Dea vuole 60 milioni

