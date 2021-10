Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Milan punta il giovane Lucca

Per la Gazzetta dello Sport il ritorno di Gazidis, che coincide con l’ingaggio-lampo di Mirante per sostituire Maignan, vuol dire anche altri movimenti di mercato. L’obiettivo ora sarebbe Lorenzo Lucca, giovane talento del Pisa che si è messo in mostra con l’Under 21. L’attaccante sarebbe già nel mirino anche di Juventus e Inter.

La nostra opinione: se l’obiettivo è portarselo via a gennaio, il Milan dovrà probabilmente fare i conti con il Pisa, che difficilmente si priverà di uno dei suoi uomini di punta per il prosieguo della stagione. Per giugno, però, potrebbe essere più fattibile, ma i rossoneri stanno lavorando, a quanto pare, per trovare un preaccordo che valga attorno ai 10 milioni per fermare il ragazzo ora e prelevarlo a fine stagione.

Juve sempre più in pressing per Tchouameni

La Juventus è sempre più lanciata nella direzione del Principato di Monaco. L’obiettivo – ormai si sa – è Aurelien Tchouameni, ma second Tuttosport i dirigenti bianconeri stanno preovando a spingere per chiudere già a gennaio: con le buone prestazioni in Nazionale, il prezzo del cartellino sta salendo e aumenta la concorrenza.

La nostra opinione: Chelsea, Liverpool e Real Madrid saranno rivali dure da battere in questa “caccia all’uomo” prettamente finanziaria, ma a quanto pare i contatti tra la Juve e il Monaco sono piuttosto intensi e assidui. Il costo del cartellino si aggira tra i 40 e i 45 milioni: la Vecchia Signora perciò, prima di qualunque esborso, dovrà fare cassa con la cessione di qualcuno e al momento in pole position ci sono Ramsey e McKennie.

Lazio a cacca di due rinforzi

Per il Corriere dello Sport Claudio Lotito vuole accontentare Maurizio Sarri e fornirgli due riforzi per poter completare la rosa e renderla più “sarriana” possibile. Sul taccuino ci sarebbero un difensore e una mezz’ala, anche se prima andrà risolta la questione esuberi.

La nostra opinione: Nell’elenco dei sacrificabili, a quanto pare, ci sono Vavro, Lukaku e Durmisi. Il tecnico come sempre darà le proprie indicazioni prima di procedere, anche se in casa biancoceleste c’è qualche complicazione in più legara alla burocrazia e alle operazioni finanziarie per via della pendenza che la società ha nei confronti della Figc, in attesa della ratifica poi del Covisoc.

