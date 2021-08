Josip Ilicic è un obiettivo concreto per il Milan, che dopo l'addio di Çalhanoglu non ha ancora trovato un profilo che possa rimpiazzare tatticamente il turco. Profilo che si lega proprio alle caratteristiche dello sloveno, il quale, "a fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare nuove emozioni". Tradotto: sarà addio. Magari in direzione Milano. Ormai è chiaro a tutti:, che dopo l'addio di Çalhanoglu non ha ancora trovato un profilo che possa rimpiazzare tatticamente il turco. Profilo che si lega proprio alle caratteristiche dello sloveno, il quale, come rivelato nei giorni scorsi da Gian Piero Gasperini Tradotto: sarà addio. Magari in direzione Milano.

Il Milan vuole lo sconto dall'Atalanta

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Milan e Atalanta trattano. Senza fretta, se è vero che alla conclusione del mercato manca ancora poco meno di un mese, ma con il desiderio di sbrogliare quanto prima la matassa. Ilicic, 33 anni, partirà per una cifra contenuta, accessibile per un club come quello rossonero. Che però ha intenzione di non lasciare nulla d'intentato dal punto di vista economico. Come scrive il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, infatti, l'Atalanta chiede sette milioni per lasciare partire Ilicic, mentre l'intenzione del Milan è quella di spenderne la metà, dunque non più di tre e mezzo. Considerata la volontà di cambiare aria del calciatore, l'accordo si potrebbe trovare nella classica via di mezzo.

Hauge libera lo slot

prenderà a ore la strada della Germania. Uno slot che, appunto, potrebbe essere colmato con l'innesto dello sloveno, anche perché nelle casse del club entreranno ben presto 12 milioni di euro. Niente male per chi, nel 2020, ne aveva spesi appena 4 per portare Hauge a Milano. Parallelamente all'operazione Ilicic c'è anche quella che porterà Jens-Petter Hauge all'Eintracht Francoforte . Niente condizionali, stavolta. A meno di clamorosi ribaltoni, l'esterno norvegese che un anno fa fece impazzire la difesa rossonera con la maglia del Bødo-Glimt. Uno slot che, appunto, potrebbe essere colmato con l'innesto dello sloveno, anche perché nelle casse del club entreranno ben presto. Niente male per chi, nel 2020, ne aveva spesi appena 4 per portare Hauge a Milano.

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07