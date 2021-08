Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Zapata lascia? Atalanta su Abraham, spinto fuori da Lukaku 11 ORE FA

Lukaku, l'addio all'Inter

La Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto successo in casa Inter nelle ultime ore. Pare sia stato proprio Lukaku a comunicare a Simone Inzaghi di essere pronto a tornare al Chelsea. Dopo il no dell'Inter ad un'offerta di 100 milioni rifiutata quattro giorni fa, il Chelsea si è detto disposto ad offrire di più per chiudere la questione nel giro di 48 ore. I Blues vogliono Lukaku per regalarlo a Tuchel dopo la vittoria della Champions. Un contratto da 12 milioni più 3 di bonus all'anno aspetta il belga.

La nostra opinione: una nuova sfida all'orizzonte per Romelu. Riprendersi tutto in Premier, dove non aveva brillato. Non come all'Inter dove è stato incoronato re, e non solo per i gol fatti.

Il dopo Lukaku

La caccia al dopo Lukaku entra nel vivo in casa Inter. Il candidato numero uno ha un nome e un cognome: Duvan Zapata. Rappresenta la primissima scelta del duo Marotta-Ausilio, un giocatore molto apprezzato anche dall'allenatore nerazzurro. Il Corriere dello Sport oggi ha fatto il punto sulla situazione: "Per la sostituzione di Romelu Lukaku l'Inter punta forte di Duvan Zapata, il numero uno della lista. Alternative? Edin Dzeko e più defilato Dusan Vlahovic che costa tanto e che la Fiorentina vuole blindare. La campagna di rafforzamento dell'attacco però non si fermerà qui perché, con la partenza di Pinamonti, alla Pinetina sbarcherà anche una quarta punta: l'incontro avuto dai dirigenti nerazzurri ieri con il Sassuolo fa capire che tra Keita e Gianluca Scamacca, l'Inter preferisce quest'ultimo".

La nostra opinione: Dzeko, vecchio pallino nerazzurro, è sicuramente un'alternativa low cost rispetto al colombiano (50 milioni), ma convince decisamente meno per l'età. Scamacca può essere un buon profilo nel lungo termine.

Hauge e il Milan si salutano

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jens Petter Hauge vestirà presto il rossonero dell’Eintracht Francoforte. A distanza di un'estate, l’asse tra il Milan e il club tedesco si conferma solido e soprattutto produttivo: un anno fa lo scambio di prestiti Rebic-André Silva in attacco si tramutava in due acquisti a titolo definitivo (con dodici mesi di anticipo rispetto agli accordi iniziali), oggi tocca a Hauge. Il 21enne sbarcato a Milanello dal Bodoe Glimt traslocherà in Germania e tenterà il decollo in Bundesliga dopo una stagione di apprendistato in Serie A, chiusa con due gol in 18 presenze. Il Milan, che lo aveva pagato 4 milioni, ne incasserà circa 12: una volta limati gli aspetti legati ai bonus, l’affare si chiuderà. E nelle casse di via Aldo Rossi entrerà un tesoretto da reinvestire sul nuovo trequartista da affiancare a Brahim Diaz.

La nostra opinione: il norvegese non è mai riuscito ad entrare nelle rotazioni di Pioli. Scelta saggia da parte del Milan puntare al prestito con obbligo.

Lukaku risate in conferenza: “Coca-Cola, lavoriamo insieme”

Calciomercato 2020-2021 Demiral-Atalanta e Romero-Tottenham: oggi visite e firma 11 ORE FA