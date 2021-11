In casa Milan è tutto apparecchiato per il prolungamento del contratto di Stefano Pioli : il tecnico, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, firmerà nei prossimi giorni un nuovo accordo che lo legherà al club rossonero fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni netti a stagione più bonus. L'annuncio ufficiale potrebbe avvenire prima di Milan-Sassuolo, prossimo impegno casalingo del Diavolo in programma a San Siro domenica 28 novembre. Una partita dal sapore simbolico per Pioli che, proprio al termine di un Sassuolo-Milan nell'estate 2020, ottenne la fiducia con tanto di conferma da parte della dirigenza milanista che lo preferì a Rangnick.

Per la definitiva fumata bianca, con tanto di annuncio, si attenderà il ritorno a Milano di Ivan Gazidis : il 57enne amministratore delegato del Milan è atteso in città giovedì di rientro da New York dove si è sottoposto a una serie di controlli medici per monitorare il carcinoma alla gola. Compatibilmente con il sì dei medici, Gazidis tornerà a sedersi in tribuna a San Siro proprio in occasione del match contro il Sassuolo.