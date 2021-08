Radja Nainggolan ripartirà da Anversa, sua città di origine, per quello che potrebbe essere uno degli ultimi capitoli della sua carriera. Nell'intervista rilasciata all'Unione Sarda si capisce che l'addio al Cagliari, o meglio il suo mancato ritorno, è stato tutt'altro che sereno.

"Uno rinuncia a tanti soldi perché sceglie di tornare in un luogo, Cagliari era la mia priorità. Invece il presidente Giulini e il ds Capozucca, dopo aver appreso le mie volontà, sono come spariti. Mi hanno mollato. Il Cagliari ha aumentato il monte ingaggi, un anno fa, andando alla ricerca di grandi nomi. Ma poi le risorse sono finite e non è stato possibile proseguire su quella linea. Mi hanno tradito, sono molto deluso“.

Nelle sue parole emerge tutta la delusione per l'epilogo della trattativa: "Ho rinunciato a tanto pur di vestire la maglia del Cagliari, ma dall’altra parte non ho visto il desiderio di puntare su di me. Fin dalla fine dello scorso campionato sono rimasto a contatto con lo staff rossoblù, la mia volontà era chiara. Amo Cagliari e l’ho dimostrato, sempre animato dalla voglia di far bene. Ma nel calcio nessuno ti regala nulla e in tanti si dimenticano in fretta. Sono andato in ritiro con l’Inter con un solo paio di scarpe, lasciando tutto il resto ad Asseminello. Auguro il meglio alla squadra rossoblù, anche se sono molto deluso. Ci rivedremo." chiude Nainggolan.

