Il lungo avvicinamento alla nuova stagione diè partito. Le dirigenze sono al lavoro per completare le rose, nonostante budget inferiori a disposizione causa la lunga ondata covid ( ecco tutte le ufficialità ). Nel mentre, gli allenatori perfezionano gli automatismi e testano le migliori soluzioni tattiche per affrontare l'annata e farsi trovare pronti quando le partite conteranno per davvero. Ma se il campionato cominciasse oggi, come giocherebbero le squadre di A? Ecco come schiererebbe la formazione ciascun allenatore ( tutti gli allenatori di A tra new entry e conferme ).