la qualità della vita avrebbe avuto un peso importante". Sergio Ramos firmerà nei prossimi giorni un contratto di 2 anni con il Paris Saint-Germain. Lo riferisce la radio francese RMC Sport secondo cui l'ex difensore del Real Madrid avrebbe rifiutato le offerte di due club spagnoli e di due inglesi. Nella sua decisione, sempre secondo l'emittente transalpina, "".

Biennale ricchissimo e senza compromessi

Calciomercato 2020-2021 Ufficiale: Sancho al Manchester United per 85 milioni di euro! 3 ORE FA

Nella fattispecie, il centrale spagnolo classe 1986, sarebbe riuscito a strappare un biennale senza troppi compromessi rispetto alla prima proposta del PSG: 13 milioni per un anno con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Che poi, il biennale "secco", coincideva con la richiesta avanzata al Real Madrid e rispedita al mittente da Florentino Pérez. Prosegue, quindi, la campagna acquisti senza freni del PSG dello sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, che proprio a giugno ha festeggiato i 10 anni di presidenza.

PSG senza limiti: il calcio è davvero "di tutti"?

Sergio Ramos va ad aggiungersi alle altre operazioni "monstre" legate a Gianluigi Donnarumma (svincolato dal Milan), Georginio Wijnaldum (svincolato dal Liverpool) e Achraf Hakimi, che sta per essere prelevato dall'Inter per una cifra pari a 70 milioni. Tris di giocatori che andrà a rinforzare ulteriormente una rosa già spaziale coi vari Neymar, Mbappé, Icardi Di Maria, Verratti e chi più ne ha metta. Operazioni multimilionarie che gettano ulteriori dubbi sull'equilibrio finanziario di un certo modo di fare calcio, che mortificano il concetto (ormai archiviato) di Fair Play Finanziario. E dire che il PSG non era nemmeno una delle squadre della nuova e tanto vituperata Superlega...

Sergio Ramos Credit Foto Getty Images

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

Calciomercato 2020-2021 Big al bivio: Messi svincolato, dubbi per CR7 e Mbappé 12 ORE FA