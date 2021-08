Pedro, fuori dalla rosa giallorosso e Sportmediaset. Colpo di scena nella ricerca del trequartista in casa Lazio. Dopo che il Barcellona ha tolto Philippe Coutinho dal mercato, il club biancoceleste si è fiondato su, fuori dalla rosa giallorosso e profilo particolarmente stimato da Maurizio Sarri . Lo riporta

Richiesto da Sarri

Alla Roma andranno bonus futuri per questo tipo di trasferimento, mentre l'ex Chelsea (club in cui Sarri lo ha allenato) sottoscriverà un biennale a 2,5 milioni a stagione. Il classe 1987, i grande talento ed esperienza - e che ha vinto praticamente tutto - potrebbe fingere da chioccia per i due baby Raul Moro e Luka Romero.

Pedro, Roma 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dei 14 cambi di maglia capitoli, Pedro è il 4° trasferimento diretto

Si tratterebbe peraltro di un'operazione "rara", se non storica, quella di Pedro (il cui ultimo gol della passata stagione è stato realizzato proprio contro la Lazio nel 2-0 per la Roma di mister Paulo Fonseca) tra le due squadre della Capitale. In passato, infatti, era già capitato che un giocatore vestisse entrambe le maglie capitoline, ma solo in altre tre circostanze era verificato un cambio maglia "diretto": l'ultimo riguardò ilil difensore prodotto del vivaio biancoceleste Carletto Perrone (che da allenatore scoprì poi Leonardo Bonucci alla Viterbese), che nell'estate del 1981 passò dalle Aquile alla Lupa prima di tornare proprio alla Lazio al termine della stagione. Quindi, nel 1958, toccò all'attaccante svedese Arne Selmosson il quale, dopo tre stagioni alla Lazio, i biancocelesti - in cattive acque economiche - furono costretti a cederlo al miglior offerente, in quel caso la Roma. Prima di lui, nel 1934, il difensore-centrocampista Attilio Ferraris (idolo dei tifosi della Roma di Testaccio) passò totalmente a sorpresa ai biancocelesti dopo i dissapori col presidente Sacerdoti. Torno proprio alla Roma, dopo un'esperienza al Bari, nella stagione 1938-39. Andando a ritroso nel tempo, Pedro sarebbe il 14esimo giocatore della storia a vestire sia la maglia giallorossa che biancoceleste. Detto di Ferraris e Selmosson, gli altri sono stati Aleksandar Kolarov, Diego Fuser, Sinisa Mihajlovic, Roberto Muzzi, Angelo Peruzzi, Fbrizio Di Mauro, Lionello Manfredonia, Franco Cordova, Carlo Galli e Fulvio Bernardini.

