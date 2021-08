Un'ufficialità attesa un anno. Dopo i tira e molla delle ultime sessioni di mercato, Edin Dzeko ora è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'accelerata nelle trattative è avvenuta a metà settimana: l'attaccante è tornato dalla tournèe giallorossa in Portogallo e si è allenato a parte a Trigoria, esprimendo la volontà di lasciare Roma ancor prima che la dirigenza trovasse il suo sostituto. Per questo il club e Josè Mourinho si sono convinti a lasciarlo partire e hanno dato il via libera alla partenza per Milano, dove il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito per l'Inter giovedì scorso e dopo due giorni di stallo, sabato pomeriggio è diventato a tutti gli effetti il nuovo centravanti dell'Inter.

Subito titolare contro la Dinamo Kiev

A sbloccare definitivamente una trattativa, che dopo i test medici di giovedì, era di fatto rimasta un po’ in stand-by è stata la decisione del bosniaco di rinunciare a circa metà dello stipendio di luglio che la Roma gli doveva. Un sacrificio fatto per vestirsi subito di nerazzurro e diventare il nuovo centravanti di Simone Inzaghi, che lo schiererà subito dal 1’ nell’ultimo test amichevole contro la Dinamo Kiev (qui la DIRETTA SCRITTA ), prima dell’esordio in campionato contro il Genoa sabato 21 agosto alle ore 18:30.

119 gol con la Roma, terzo cannoniere di sempre

Edin Dzeko saluta la Roma, lasciando il segno: il cannoniere bosniaco ha trascinato la squadra dal suo arrivo nell’agosto 2015: sul suo curriculum vanta 119 gol all’ombra del Colosseo. 119 reti che lo collocano al primo posto nella classifica dei marcatori stranieri del club giallorosso, al terzo posto nella classifica generale dei cannonieri.

GIOCATORE PRESENZE GOL 1 Francesco Totti 785 307 2 Roberto Pruzzo 315 138 3 Edin Dzeko 260 119 4 Amedeo Amadei 234 110 5 Rodolfo Volk 156 103 6 Vincenzo Montella 258 101 7 Pedro Waldemar Manfredini 162 100 8 Abel Balbo 163 100 9 Marco Delvecchio 238 83 10 Dino Da Costa 162 79

