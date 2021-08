La nuova Inter targata Simone Inzaghi scende in campo all'U-Power Stadium di Monza: i nerazzurri ospitano la Dinamo Kiev in un'amichevole che servirà ad avvicinarsi ancora di più alla condizione fisica ideale.

Minuto 45 - Ci saranno due minuti di recupero.

Minuto 44 - Giro palla lento e controllato dell'Inter, che vuole arrivare all'intervallo con il clean sheet in tasca.

Minuto 41 - Ora la Dinamo prova a stanare l'Inter su calcio di punizione, ma Brozovic è vigile ed allontana.

Minuto 39 - Pressing a vuoto della Dinamo Kiev, l'Inter scala le marce e riparte. Grande prestazione corale finora, nonostante qualche naturale incomprensione tra Calhanoglu, Sensi e Dzeko là davanti.

Minuto 36 - Ottima prestazione dei nerazzurri finora. la squadra di Inzaghi non sta concedendo nulla alla compagine ucraina.

Minuto 33 - GOL! PRIMA RETE DI DZEKO CON LA MAGLIA NERAZZURRA! Barella lancia il bosniaco in contropiede, il numero 9 anticipa di punta l'uscita di Bushchan e conclude a porta vuota. Azione da vera punta!

Edin Dzeko con la maglia n°9 dell'Inter nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, Getty Images Credit Foto Getty Images

Minuto 31 - SENSI AL VOLO! Grande contropiede condotto da Perisic, che in situazione di superiorità numerica preferisce allargare per Sensi anzichè servire il taglio di Dzeko: Sensi conclude al volo e sfiora il palo.

Minuto 29 - Barella non ci arriva! Dzeko crossa dal fondo dell'area, il centrocampista nerazzurro si lancia verso rete ma manca l'appuntamento col pallone di pochi centimetri.

Minuto 26 - COOLING BREAK! Caldo torrido e tante zanzare in quel di Monza.

Minuto 25 - Nicolò Barella pimpante in questo avvio: ottima finta che porta a una punizione da ottima posizione.

Minuto 22 - Calhanoglu e Dzeko provano a dialogare: questa volta il servizio del turco è fuori misura.

Minuto 19 - DZEKO SBAGLIA DA DUE PASSI! Corner intelligente di Calhanoglu, che deposita la palla sui piedi di Dzeko: il nuovo numero 9 dell'Inter impatta male col piatto del piede e spara alle stelle da due passi.

Minuto 17 - CALHANOGLU SFIORA IL PALO! Punizione dalla lunga distanza insidiosa da parte del turco, che si dispera per l'occasione!

Minuto 16 - Subito grande intesa tra Dzeko e il resto del reparto offensivo: il bosniaco si muove con gran sintonia là davanti. L'Inter non sembra sazia, torna subito in attacco dopo il primo gol.

Minuto 13 - GOL! BARELLA SBLOCCA LA PARTITA CON UN'AZIONE MAGICA! Il triangolo Dzeko-Sensi-Barella ornato da un doppio tacco permette al centrocampista nerazzurro di concludere a giro: azione stupenda, tutta di prima!

Barella, Inter Credit Foto Getty Images

Minuto 11 - Inzaghi ha schierato Stefano Sensi come unico trequartista dietro a Dzeko. In fase di non possesso, l'assetto ritorna ad essere 3-5-2 anzichè 3-5-1-1.

Minuto 10 - Prova a respirare la Dinamo Kiev: la differenza di condizione atletica non è apparsa nettamente in questi primi minuti.

Minuto 7 - DE VRIJ, CHE OCCASIONE! Sul calcio d'angolo seguente, il centrale dell'Inter sbaglia un colpo di testa da pochi passi.

Minuto 6 - FULMINE DI BARELLA, MIRACOLO DI BUSHCHAN! Il campione d'Europa colpisce a botta sicura dopo un rimpallo in area. Risposta felina del portiere ucraino che alza il pallone sopra la traversa.

Minuto 5 - Prime indicazioni di Inzaghi alla squadra: il tecnico ex-Lazio chiede calma ai suoi. Ritmi di gioco piuttosto blandi in questo avvio.

Minuto 3 - Manovra ragionata dei nerazzurri, che cercano spazi con Barella e Brozovic al timone.

Minuto 1 - INIZIA IL MATCH!

Ore 18:30 - Il precampionato dell'Inter:

Lugano-Inter 5-6 d.c.r. (2-2)

Inter-Pergolettese 8-0

Inter-Crotone 6-0

Inter-Parma 2-0

Ore 18:20 - Andiamo a vedere LE FORMAZIONI UFFICIALI!

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarny, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Lednev, Tsygankov; Ramirez. All. Gusev

Edin Dzeko, Inter Credit Foto Getty Images

Ore 18:15 - Il neoacquisto Edin Dzeko in campo dal 1' contro la Dinamo: Lautaro fermo ai box per un risentimento muscolare, Satriano partirà dalla panchina.

Ore 18:00 - Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del nostro campionato, non è partito per l'Italia. al suo posto, sulla panchina della Dinamo Kiev, siederà Oleg Gusev.

Ore 18:00 - L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare la Dinamo Kiev di Lucescu: gli ucraini sono decisamente più avanti nella preparazione atletica rispetto ai nerazzurri, dunque non persistono grandi aspettative su questo match. La squadra di Lucescu ha già disputato tre partite di campionato vincendone altrettante. I nerazzurri vogliono mettersi alle spalle i patemi di mercato, attendono ancora l'ufficialità di Dzeko dopo l'addio doloroso di Lukaku.

Ore 18:00 - DIRETTA Inter-Dinamo Kiev - Amici di Eurosport, un saluto da Lorenzo Rigamonti! Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Dinamo Kiev, match d’amichevole estiva dei campioni d’Italia. Kick-off alle 18:30.

