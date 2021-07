Colpo di scena per la panchina dello Spezia, intento a sostituire Vincenzo Italiano, da poco approdato alla Fiorentina. A sorpresa, il nome di Thiago Motta è quello ad essersi portato in vantaggio sugli altri contendenti. Secondo Sky Sport, l'ex Genoa è stato valutato per la sua grande abilità di lavorare coi giovani: proprio col Grifone, ad esempio, Motta ha fatto esordire in Serie A gente come Kévin Agudelo e Nicolò Rovella. Inoltre, vanta una proficua esperienza da allenatore nel vivaio del PSG.

Restano in piedi anche le piste Maran e Corini

In questo momento , l'italo-brasiliano classe 1982 ex Inter sta valutando l'offerta insieme al suo staff, mentre rimangono sempre in auge, come carte alternative, i nomi di Rolando Maran ed Eugenio Corini.

