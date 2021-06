Nienteper Rodrigo de Paul. L', infatti, ha trovato l'accordo per l'acquisto del centrocampista argentino sulla base disenza contropartite tecniche (si era parlato di un prestito di qualche giovane all'Udinese) e ha in pratica in mano il giocatore della Nazionale argentina. Serve solo definire alcuni dettagli del nuovo contratto chefirmerà una volta terminata la Coppa America . Per il n° 10 sarà un quinquennale, con de Paul che torna in Spagna dopo l'esperienza al Valencia. Il classe '94, in ogni caso, era stato fermo nella sua decisione di partire, avvisando società e tifosi che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in Friuli.