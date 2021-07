Gianluca Frabotta è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona, che ha scelto il terzino sinistro della Juventus per rinforzare la fascia sinistra della propria retroguardia dopo il ritorno all'Inter di Dimarco. Tutto comunicato dal club veneto e da quello bianconero, Niente Genoa, niente Atalanta., che ha scelto il terzino sinistro della Juventus per rinforzare la fascia sinistra della propria retroguardia dopo il ritorno all'Inter di Dimarco. Tutto comunicato dal club veneto e da quello bianconero, dopo l'accordo trovato ieri

"Hellas Verona FC - si legge sul sito ufficiale gialloblù - comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione – le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta, 22enne esterno mancino".

Frabotta lascia dunque la Juventus dopo una sola stagione in prima squadra, con l'obiettivo di maturare quell'esperienza necessaria per giocare regolarmente ad alti livelli in Serie A. Lanciato a sorpresa da Andrea Pirlo, che lo ha prelevato in quell'Under 23 che l'ex allenatore bianconero avrebbe in un primo momento dovuto guidare, il mancino ha collezionato otto presenze da titolare in Serie A. Mentre in Coppa Italia ha vissuto l'ebbrezza di trovare la rete in un 4-0 contro la SPAL.

Genoa. Poi è subentrata l'Atalanta, che però non è riuscita a chiudere con la Juventus, In un primo momento, il club maggiormente interessato a Frabotta era il. Poi è subentrata l'che però non è riuscita a chiudere con la Juventus, ripiegando così sul parmense Giuseppe Pezzella per il ruolo di vice-Gosens. Infine, ecco il Verona. Nella prossima stagione, il mancino sarà gialloblù.

