Dusan Vlahovic. La Serie A rischia di perdere un altro dei suoi talenti. Dopo la smobilitazione in casa Inter che ha visto partire due dei giocatori più forti del campionato – Hakimi Lukaku – il campionato italiano potrebbe vedersi privato anche di uno dei prospetti più interessanti:

L’attaccante della Fiorentina sembra infatti davvero a un passo dall’Atletico Madrid. L’indiscrezione arriva dalle pagine del Corriere dello Sport, che parla di un accordo ormai praticamente trovato tra le due società. L’offerta economica degli spagnoli alla Viola infatti è importante: 70 milioni di euro.

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" 11/08/2021 A 09:32

Una proposta a cui la Fiorentina sembra essere ormai convinta a cedere. Da giorni infatti Vlahovic e la Fiorentina si erano arenati nella trattativa per il rinnovo del contratto sui cui non collimavano le volontà delle due parti su alcune clausole, in particolare quelle per la cessione. Mentre la società e l'agente di Vlahovic stavano discutendo questo aspetto, sarebbe arrivata la tanto attesa offerta da parte dell'Atletico Madrid.

Adesso la palla passa a Commisso che dovrà dare una risposta definitiva e porre la parola fine a questo lunghissimo tormentone di mercato; ma le sensazioni di più parti è che davanti a queste cifre anche il presidente della Fiorentina dovrà alzare bandiera bianca.

Inter beffata, la Serie A perde un altro talento

Resta in qualche modo un po’ al palo l’Inter, che dopo la cessione di Lukaku aveva sondato il terreno con la Fiorentina per il giocatore, trovando però resistenza a cifre e formula troppo bassa per smuovere i giocatori. Diverso il discorso per i 70 milioni dell’Atletico Madrid. Le prossime ore saranno decisive per lo sviluppo dell’affare.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27