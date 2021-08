Calcio

Solskjaer: "Cristiano Ronaldo allo United non farà panchina, ci renderà più forti"

PREMIER LEAGUE - Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United al termine della sfida vinta contro il Wolverhampton, commenta l'ingaggio a sorpresa di Cristiano Ronaldo che si inserisce in un attacco atomico: "L'abbiamo preso perché ci renda più forti, non viene a Manchester per fare la panchina".

00:00:13, un' ora fa