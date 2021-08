Calcio

Calciomercato - Juventus, tutto fatto per Moise Kean: visite mediche terminate

CALCIOMERCATO - Dopo l'addio a Cristiano Ronaldo, a Torino è tutto pronto per il ritorno in bianconero di Moise Kean. L'attaccante azzurro è arrivato in città e si è subito recato al J Medical per sottoporsi alle visite di rito prima di mettere poi tutto nero su bianco con il club con cui ha mosso i primi passi nel calcio che conta: prestito biennale con obbligo di riscatto da 20 milioni.

00:00:09, un' ora fa