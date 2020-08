La nostra opinione: il passo sembra davvero breve e sarà facile vedere le due parti incontrarsi a Teano e accordarsi per 6.5 milioni di euro. In fin dei conti questo matrimonio è fortemente voluto da entrambe le parti e conviene sia al Milan tenersi stretto Ibra, per le tante ragioni di cui abbiamo già parlato, ma conviene anche allo svedese non tirare troppo la corda sul prezzo. E’ vero che uno così ha ancora mercato e fa gola a tante squadre, ma è vero anche che non molte sono disposte a un ingaggio stellare per un giocatore di 39 anni.