Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe questione di giorni il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic col Milan. Le parti starebbero per raggiungere un compromesso che accontenti tutti. L'accordo dovrebbe essere ratificato nel weekend o, alla peggio, nella giornata di lunedì. Nelle ultime ore si è discusso molto su come avvicinare club, giocatore e procuratore, con Mino Raiola a mettere sul banco una richiesta da 7,5 milioni netti (15 lordi) e la società rossonera pronta a garantire 5 milioni di euro di parte fissa più bonus per arrivare a 6 a condizioni parecchio semplici.

Un'offerta che, però, andrà quanto meno lievemente ritoccata per accontentare il pilastro svedese insieme al suo agente. Una mossa obbligata per il Milan, "resuscitato" dallo stesso Zlatan, dal suo approdo lo scorso gennaio. Con la maglia del Diavolo, nella seconda parte di campionato, l'attaccante ex Los Angeles Galaxy ha realizzato 10 centri in 18 presenze.

