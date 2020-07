Edicola: in arrivo un rinnovo fino al 2025 per Dybala, Lautaro-Barcellona in stallo

La nostra opinione: l’intesa con Cristiano Ronaldo è davvero magica ed è innegabile che Dybala in questo periodo sia maturato sotto tutti i punti di vista. Lasciarlo andare via, anche se per tanti soldi, vorrebbe dire smontare un impianto con ingranaggi ben oliati e che si incastrano alla perfezione per inserire un eventuale nuovo pezzo che rappresenterebbe un’incognita. Il contratto così lungo, poi, farebbe di Paulo l’erede, a livello di immagine, di Buffon e Chiellini, l’uomo dal contratto lungo che dà garanzie e continuità. Del resto, è anche già stato capitano diverse volte, quindi la strada sembra ormai essere tracciata.