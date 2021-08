Sebastian Giovinco lascia il Toronto: dopo quattro stagioni in Canada e nella MLS statunitense (vinta nel 2017 e persa solamente ai rigori l'anno prima), la Formica Atomica ha accettato l'offerta dei sauditi dell'Al-Hilal, club sette volte campione d'Asia. La firma con la nuova società è stata apposta sulla ricca offerta araba in quel di Los Angeles insieme all'agente Andrea D'Amico e al presidente del nuovo club, il principe Mohammed Bin Faisal.

Il nuovo contratto dell'ex attaccante della Juventus vale 11 milioni all'anno. Sono 83 i gol realizzati (e 64 assist) in 142 presenze, con la maglia del Toronto, traguardo che fa di lui il bomber più prolifico di sempre del club canadese. Con cui, a quanto sembra, Giovinco non si sarebbe lasciato benissimo. In un comunicato via Instagram, il giocatore ha spiegato:

Non vado in Arabia per una questione di soldi: tutti penseranno sia così ma non è questo il caso. Sarei rimasto volentieri al Toronto e mi sarei anche ridotto l'ingaggio ma il club ha deciso di vendermi e fare altre scelte, offrendomi a diverse squadre, nonostante siano stati proprio i miei gol a migliorare la conoscenza del suo brand in giro per il mondo.

