L'indiscrezione dalla Spagna: il club di David Beckham piomba sull'attaccante uruguaiano che è in scadenza coi blaugrana nel 2021. Ci sarà l'MLS nel futuro del Pistolero?

Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere in MLS, la massima serie del calcio americano. Secondo l'edizione odierna del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, molto vicino alle vicende di casa Barcellona, il 33enne uruguaiano piace a diversi club oltreoceano, in particolare all'Inter Miami di David Beckham e ai Seattle Sounders.

Suarez ha un contratto in scadenza con i blaugrana nel 2021 che si rinnoverà automaticamente per un’altra stagione nel caso in cui la punta dovesse giocare almeno il 60% delle partite nel 2020/21. Da capire quale sarà la volontà del giocatore che quest'anno, nonostante l'infortunio al ginocchio che l'ha tenuto lontano dal campo per 4 mesi, ha collezionato 19 gol e 12 assist in 34 presenze.

Lo scorso novembre Nico Lodeiro, centrocampista dei Seattle Sounders e connazionale di Suarez, aveva svelato l'interesse del Pistolero per la Lega americana.

Luis mi chiede sempre della MLS. Il suo sogno era giocare al Barcellona. Gioca ad un livello eccezionale e si sente a suo agio lì. Ma prima o poi verrà in MLS, io lo spero. Credo sia solo una questione di tempo, poi lo vedremo qui. Spero possa scegliere proprio i Seattle Sounders.

Possibile, dunque, un passaggio del testimone tra Suarez e Lautaro Martinez che, sempre secondo la testata catalana, avrebbe un accordo di massima con il Barcellona per l'estate 2021. Ma si sa, nel calciomercato, tutto può succedere, soprattutto se si parla di trattative a lungo termine.

