Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato: l'attaccante argentino avrebbe già dato il proprio sì definitivo al club blaugrana e qualora dovesse arrivare un’offerta dell’Inter per il rinnovo del contratto, si vedrebbe costretto a rifiutare. L'ex capitano del Milan confermato da Gazidis

In Spagna non hanno dubbi: Lautaro-Barça si farà il prossimo anno

La bomba dalla Spagna: Lautaro Martinez andrà al Barcellona (soltanto) nell’estate 2021. Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana, l'attaccante argentino avrebbe già dato il proprio sì definitivo al numero 1 del Barça Bartomeu per il trasferimento nella prossima finestra estiva di mercato e, qualora dovesse arrivare un’offerta dell’Inter per il rinnovo del contratto, si vedrebbe costretto a rifiutare. Nella testa del Toro, secondo la testata catalana, vi sarebbe solamente il desiderio di vestire la maglia blaugrana e giocare al fianco di Leo Messi.

La nostra opinione: leggendo tra le righe dell'indiscrezione del Mundo Deportivo, l'emergenza sanitaria causa Covid-19 e la conseguente crisi economica (che in Spagna non sembra avere fine) potrebbe aver avuto un peso determinante nella trattativa tra il club blaugrana e leggendo tra le righe dell'indiscrezione del, l'emergenza sanitaria causa Covid-19 e la conseguente crisi economica (che in Spagna non sembra avere fine) potrebbe aver avuto un peso determinante nella trattativa tra il club blaugrana e Lautaro Martinez . L'Inter è stata (giustamente) irremevobile, sia quando per accedere al Toro bisognava pagare la maxi clausola di 111 milioni di euro sia quando ci si muoveva nell'ambito delle offerte come quella da 71 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, rimandata al mittente da Beppe Marotta. La sensazione è che siamo solo all'inizio della nuova stagione della telenovela Martinez.

Milan, avanti con Maldini anche nel 2020/21

Paolo Maldini sarà il direttore tecnico del Milan anche nella prossima stagione. Lunedì la leggenda rossonera ha avuto un incontro importante con l'a.d. Ivan Gazidis per definire nel dettaglio ruoli e strategie. Un incontro, secondo la Gazzetta dello Sport, da cui emerge che Paolo, sul piede di partenza fin quando aleggiava il nome di Ralf Rangnick in via Aldo Rossi, è destinato a restare al Milan con l’incarico attuale (più incerta, invece, parrebbe la posizione del d.s. Massara). Anche perché l'ex capitano ha davanti a sé ancora due anni di contratto e da parte di Elliott non c'è nessun ostacolo nel proseguire il rapporto.

La nostra opinione: Paolo Maldini e il Milan sono una cosa unica in questo momento. Il suo obiettivo è riportare il club in alto anteponendo il bene comune all’interesse del singolo. Un concetto su cui Gazidis ha battuto molte volte dal suo arrivo con Elliott. Il tempo stringe: sul tavolo ci sono i rinnovi di due totem della squadra come Ibrahimovic e Donnarumma e la necessità di fare qualche innesto di qualità per puntare ad un posto Champions, una coppa che Paolo conosce bene.

Roma su Vertonghen, per Smalling è sempre no

Non c’è più tempo da perdere: la Roma piomba su Jan Vertonghen, difensore svincolato dal Tottenham. Lo rivela l'edizione odiertna del Corriere dello Sport. Baldini non ha ancora l’accordo con il Manchester United per Smalling, sul quale forse è stata sopravvalutata l’influenza del giocatore. E così, nella necessità di aggiungere un centrale di esperienza e qualità al pacchetto, ecco il ritorno di fiamma su un giocatore che proprio Baldini ha conosciuto da vicino nei tempi in cui faceva il general manager dei londinesi.

La nostra opinione: la virata su Vertonghen potrebbe anche essere strategica, per ammorbidire lo United che non si è mai spostato dai 20 milioni per Smalling, ma la sensazione è che Baldini abbia deciso di interrompere, almeno momentaneamente, la trattativa, per consegnare a Fonseca un sostituto di esperienza per la difesa a 3 appena varata. Con l'ex Ajax e Pedro, entrambi classe '87, la Roma avrebbe il sapore di Premier League, il miglior campionato al mondo al momento.

