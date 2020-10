Sembrava destinato al Parma, ma il futuro di Amad Diallo Traoré sarà al Manchester United. Colpo a sorpresa in questo ultimo giorno di calciomercato: l'attaccante ivoriano dell'Atalanta, classe 2002, sarà un nuovo giocatore dei Red Devils. Investimento importante da parte del club di Manchester, come riporta Gianluca Di Marzio: 30 milioni di euro più bonus per un giocatore che ha giocato solamente tre partite (con una rete) in Serie A. Il Parma era vicino al colpo in prestito, ma il prepotente inserimento dello United ha sparigliato le carte in tavola. Traoré si trasferirà in Inghilterra però solamente a gennaio.