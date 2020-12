Juventus e Genoa hanno trovato l'accordo per definire il futuro del centrocampista 19enne Nicolò Rovella: rinnoverà il suo contratto (in scadenza al prossimo giugno) con il Grifone - scongiurando l'addio a parametro zero - ma allo stesso tempo firmerà con la Vecchia Signora che lo "parcheggerà" in rossoblu sino al termine di questa stagione e con ogni probabilità della prossima. Per completare il suo percorso di maturazione sotto la Lanterna.

Rovella, crescita lampo

Cresciuto tra gli storici settori giovanili milanesi Accademia Inter e Alcione prima di essere notato dagli osservatori della Primavera del Genoa, il nativo di Segrate è abituato a bruciare le tappe: a 19 anni da poco compiuti può già vantare 7 presenze in Serie A, 1 gettone in Coppa Italia, due Derby da titolare e due presenze nella Nazionale italiana Under 21. Dopo i primi, convincenti, vagiti nel massimo campionato nostrano per "baby" Rovella è arrivata la chiamata dei Campioni d'Italia che per lui staccheranno un assegno da 10 milioni di euro.

Ne (ri)sentirete parlare molto presto

È questo il commento unanime di ogni singolo pagellista della squadra di Eurosport dopo averlo visto all'opera in Serie A: un caso? Non crediamo, siamo al cospetto di un diamante grezzo per l'intero movimento del calcio italiano.

Mediano elegante

Classe innata, velocità di pensiero e personalità: in estrema sintesi sono queste le caratteristiche che ci hanno fatto innamorare calcisticamente del centrocampista centrale milanese in forza al Genoa. E che con ogni probabilità hanno stregato il "Maestro" del ruolo Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus con la dichiarata missione di vincere, convincere e divertire. L'ex regista di Milan, Juve e Nazionale osserverà dunque da lontano i progressi del talentino genoano in attesa di accoglierlo a braccia aperte a Vinovo e di confidargli qualche trucco del mestiere.

