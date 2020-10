Sulla pagine del Corriere dello Sport si torna a parlare di Fiorentina e un destino per la panchina che sembra inevitabilmente segnato: Giuseppe Iachini ha le ore contate. Il principale nome resta quello di Maurizio Sarri, ma nelle ultime ore sono circolati anche quelli di Luciano Spalletti e Walter Mazzari. Più fredda la candidatura di Mazzarri rispetto a quella di Spalletti, il favorito resta comunque Sarri, che però ancora deve liberarsi dalla Juventus.

Sulle pagine di Tuttosport, quotidiano attento alle cose di casa Toro, viene lanciato l’allarme: Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino. Non nell’immediato, ma è l’ipotesi per il futuro. Con il contratto in scadenza nel 2022 e una squadra così poco competitiva, il capitano dei Granata tra un anno sarebbe di fatto libero di iniziare a cercarsi una squadra.