Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan e vestirà rossonero almeno fino al 30 giugno 2021 , data di scadenza del suo nuovo contratto che lo lega con il “Diavolo”. Il centravanti svedese classe 1981 ha raggiunto negli ultimi giorni l’accordo definitivo con la dirigenza milanista, che gli ha garantito un contratto annuale da 7 milioni di euro netti senza bonus . Ibra si è già unito quest’oggi ai compagni di squadra in quel di Milanello, mettendosi nuovamente a disposizione del tecnico Stefano Pioli in preparazione della nuova stagione agonistica che comincerà il prossimo 17 settembre in Irlanda contro lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League.

“Qua mi sento a casa. Quando sono arrivato la prima volta il Milan mi ha restituito il sorriso che avevo perso – dichiara lo svedese ai microfoni di Milan Tv – Ho scelto l’11, i tifosi del Milan mi conoscono con questo numero e volevo riportarlo, con il 21 non mi sentivo l’Ibrahimovic di una volta al Milan. L’11 è il mio numero, semplice. Sono tornato qui per riportare il Milan dove deve essere. Bisogna lavorare, fare sacrifici, ma secondo me negli ultimi sei mesi della stagione scorsa tutti hanno capito cosa serve per arrivare agli obiettivi. Non bisogna dimenticare che non abbiamo vinto niente. Inizio questa stagione con l’obiettivo di vincere, semplicemente“.