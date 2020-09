Diario Sport non ha dubbi: è Lautaro Martinez, e non Memphis Depay, il grande sogno per l’attacco del Barcellona di Ronald Koeman. I dirigenti del club blaugrana oggi a Milano avranno un vertice per provare a convincere il club nerazzurro a cedere il Toro: la proposta che il Barça avanzerà all’Inter è di 65 milioni di euro più un giocatore da scegliere tra un lotto di elementi che i catalani hanno messo in vendita. Basterà per convincere l’Inter che, già oggi, attende Vidal (liberato a zero dal Barça) a Milano?