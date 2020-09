Il dirigente nerazzurro Piero Ausilio avrebbe fatto tappa a Collecchio nei giorni scorsi per discutere col Parma di alcuni giovani ma, soprattutto, sulla possibilità di portare all'Inter Gervinho come punta di scorta per Antonio Conte. Lo riporta ParmaToday.it. Le condizioni dei nerazzurri vorrebbero indirizzare la trattativa sui binari degli scambi, mentre il club emiliano vuole esclusivamente monetizzare e, per questo, ha chiesto 5 milioni "cash".