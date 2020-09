" La pandemia ha colpito tutti i club, l'Inter non era nelle condizioni di poter fare un'offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua. Ma potrebbe giocare bene in qualunque campionato perché è un fenomeno ". Lo ha dichiarato il vicepredidente dell'Inter, Javier Zanetti, intervistato dalla testata argentina Tyc Sports. L'ex capitano interista ha parlato di mercato a 360 gradi, in particolare di Arturo Vidal e di Lautaro Martinez .

"Sono molto felice per il momento che sta vivendo. Ha fatto moltissimo per arrivare in Nazionale, credo che l'Argentina possa avere il numero 9 per molti anni. Se andrà al Barcellona? A oggi non c'è nessuna trattativa con il Barcellona per Lautaro".