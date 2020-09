"Messi? Non so da quali parte possano provenire le idee su Messi, se parliamo di lui come calciatore nessuno non desidera averlo, poi c'è la realtà. La nostra deve essere fatta con un mercato attento e oculato, definito attraverso le cessioni". Questo, in sintesi, il pensiero del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, in merito alle voci sul presunto interessamento dei nerazzurri per Lionel Messi, in rotta di collisione con il Barcellona. In un'intervista a Sky Sport il dirigente nerazzurro ha parlato di mercato a 360 gradi mettendo alcuni importanti paletti: Lautaro Martinez e Nainggolan rimangono all'Inter.

Su Messi

"Il calciatore non si discute, ma la realtà è diversa e la nostra deve essere costruita attraverso un mercato attento e oculato a partire dalle vendite. Parlate ogni giorno di nomi altisonanti e impegnativi, giovani e meno giovani, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Attraverso le uscite si finanzieranno le entrate. Sarà un mercato difficile, le opportunità che possiamo cogliere non sono investimenti onerosi. Ovviamente l'idea è quella di migliorare la squadra, ma si fa fatica a vendere i giocatori che attualmente non sono importanti per il nostro progetto".

Su Tonali

"Sono state dette cose imprecise. Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non è nemmeno iniziata una trattativa. A noi piaceva, ma in questo momento l'Inter non è in grado di fare un investimento di quel tipo e Tonali non era una priorità".

Su Nainggolan

"Lui è un asso dell'Inter e ha ancora due anni di contratto. Non escludo che possa migliorare fuori dal campo e avrà delle opportunità, starà a lui dimostrare".

Radja Nainggolan Credit Foto Getty Images

Su Vidal e Kolarov

"Vidal non è un nostro calciatore ed è un altro di quelli che piace a tutti, ha ancora un anno di contratto (col Barcellona, ndr). Se ci saranno delle condizioni favorevoli staremo attenti. Con Kolarov si può confermare che c'è una negoziazione con il calciatore e con la Roma. Ma non posso dire ad oggi che sia un giocatore dell'Inter".

Su Lautaro Martinez

"Non è ripartita nessuna trattativa con il Barcellona, è sbagliato dire così perché con noi non c'è stato nulla, solo un approccio con il giocatore. Fino al 15 luglio c'era una clausola e questa non è stata esercitata quindi è fuori dal mercato".

Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

Il rapporto con Conte e il futuro

"Con Conte è venuta fuori un'idea comune di lavoro, era giusto confrontarsi ed è stata una riunione proficua (il riferimento è al vertice della scorsa settimana, ndr). La strategia è stata sposata in pieno da società e proprietà. Tutto quello che faremo è assolutamente condiviso con Conte. Io alla Roma? Ho rinnovato il contratto 5-6 mesi fa e ho un legame particolare con tutta l'Inter. Ci sono state considerazioni sbagliate su quello che è il mio rapporto con l'allenatore".

