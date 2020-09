I contatti tra Juventus e Barcellona non si sono interrotti dopo l’affare Pjanic-Arthur, nonostante le scaramucce tra il club blaugrana e il loro ex giocatore con tanto di minacce di trascinare la questione in tribunale. E nemmeno dopo la baraonda Luis Suarez. Secondo il quotidiano Tuttosport, infatti, sembra si stia valutando un super scambio tra Douglas Costa e Ousmane Dembélé. Il brasiliano sembra in ogni caso in procinto di lasciare la maglia bianconera: si sta sondando il terreno non solo con il club catalano ma anche con quelli di Premier League con Manchester United e Wolverhampton in pole.