Nervi tesi tra Juventus e Napoli, colpa di una telefonata di Andrea Pirlo. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il neo allenatore della Juventus avrebbe preso il telefono per contattare direttamente Arkadiusz Milik: gli avrebbe proposto di temporeggiare per qualche mese in attesa della scadenza del suo contratto con il Napoli (30 giugno 2021) e di dire no ad altre offerte. Una mossa che, sempre secondo il quotidiano romano, avrebbe scatenato l'ira di Aurelio De Laurentiis, per nulla intenzionato a perdere l'attaccante polacco a parametro zero.