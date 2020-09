Alla ricerca di un nuovo attaccante nelle ore in cui Gonzalo Higuain si appresta a salutare in via definitiva, la Juventus sfoglia la margherita. Valuta alternative, batte percorsi diversi. Compreso quello che porta a Olivier Giroud, che, come rivela 'Sky', è l'ultima idea della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo.

Il centravanti francese avrebbe già un accordo di massima con la Juventus, con cui firmerebbe un contratto biennale a 4 milioni e mezzo a stagione. Il costo del cartellino non è elevato: il Chelsea, con cui ha rinnovato a maggio, chiede 5 milioni di euro per lasciarlo andare. In ogni caso, Giroud è come detto un'alternativa ai due obiettivi principali: Luis Suarez in primis e poi Edin Dzeko. Due campioni complicati da raggiungere. Così come Edinson Cavani, per il quale è però in vantaggio l'Atletico Madrid.

Calciomercato, Edin Dzejo & Luis Suarez Credit Foto Eurosport

Per l'attacco c'è anche Kean

Non solo Giroud. Confermata anche la volontà della Juventus di contare nuovamente su Moise Kean, lasciato partire solo un anno fa in direzione Everton. I bianconeri hanno chiesto il prestito del giocatore della Nazionale, ma da quest'orecchio gli inglesi, che per averlo hanno speso 30 milioni di euro, da quest'orecchio non ci sentono.

Suarez preferisce l'Atletico alla Juve? Godin al Cagliari

