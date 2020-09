“Chiesa a oltranza” titola il Tuttosport questa mattina: la Juventus continua a mettere nel mirino l’esterno destro della Fiorentina di Iachini Federico Chiesa (valutazione: 55 milioni), ma per centrare l’obiettivo dovrà perfezionare almeno una grossa “uscita”. L’uomo del destino, in questo senso, è Douglas Costa: su di lui gli occhi del Manchester United. Per Chiesa si sta sondando un’ipotesi alla Morata: prestito di uno o due anni con opzione di acquisto definitivo. Secondo il quotidiano torinese la Fiorentina sarebbe d’accordo.

In attesa di incassare il tesoretto della cessione di Paquetà il Milan lavora in entrata per un difensore centrale, in vista dell’imminente uscita di Musacchio (ora o gennaio). Il nome forte è quello di Matija Nastasic, già centrale della Fiorentina in A nella stagione 2011/2012 attualmente in forza allo Schalke 04 che sarebbe disposto a cederlo in prestito. Aspetto tutt’altro che irrilevante questo secondo la Gazzetta dello Sport.