Federico Chiesa al Milan o alla Juventus? Certo, esiste una terza eventualità, ovvero che rimanga alla Fiorentina. E che, a tuttoggi, sembra ancora quella più plausibile. Ma il nome del figlio d'arte è tornato a infiammare improvvisamente le cronache di calciomercato in questi ultimi giorni prima del fatidico "gong" previsto lunedì 5 ottobre. Tuttavia, tornando alle ipotesi di trasferimento, tatticamente a chi servirebbe di più? Con chi Federico Chiesa si "incastrerebbe" meglio: con rossoneri o bianconeri?

Federico Chiesa (Fiorentina), Fiorentina-Torino 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Chiesa con il Milan

E' da quando Stefano Pioli è stato nominato, ormai un anno fa, allenatore del Milan che Chiesa è stato accostato alla squadra meneghina. Che però, altrettanto vero, nel frattempo si è sviluppata in una direzione precisa, con protagonisti su cui si è impostato un futuro. l 4-2-3-1 di Pioli prevede, a destra sulla linea dei trequartisti, l'alternanza di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. Due giocatori, fondamentalmente, dalle medesime caratteristiche: giocolieri rapidi, imprevedibili, amanti del dribbling. "Leggeri" a supporto di pedine di sfondamento come Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Per quanto la rapidità di Chiesa non sia assolutamente in discussione - anzi - tra le più "brucianti" in Serie A, il classe 1997 figlio di Enrico è un altro di quelli che usa parecchio il fisico, s'intestardisce palla al piede. E molto spesso "a ragione", ma sarebbe un atteggiamento che potrebbe fare scintille, per l'appunto, con Ibra e soci. Saelemaekers o Castillejo a destra, Rebic (utilizzato anche da punta centrale) o Brahim Diaz a sinistra, hanno ormai completato e dato il perfetto equilibrio al progetto tecnico rossonero.

Chiesa con la Juventus

Probabilmente Chiesa servirebbe maggiormente alla squadra il cui interesse sul mercato è più concreto, ovvero la Juventus. Anche in questo caso, tendenzialmente (ma ragioneremo anche su un'altra variante), Chiesa non verrebbe utilizzato come prima punta, ruolo nel quale ha comunque fatto faville l'anno passato (10 gol e 9 assist nella Serie A 2019-2020). Bensì nella veste tattica che ha ricominciato ad indossare nelle partite contro Torino e Inter: ala destra tutto campo.

Al posto di Cuadrado, in un 3-4-2-1 in cui Dejan Kulusevski - ad esempio - tornerebbe a interpretare il ruolo di trequartista. L'altra eventualità è vederlo agire là davanti al posto di Alvaro Morata in un 3-4-1-2 come quello schierato da Pirlo all'Olimpico contro la Roma.

Almeno 60 milioni. E niente sconti

Ad ogni buon conto, Chiesa alla Juventus di oggi si inserirebbe in un contesto di assoluta abbondanza e i bianconeri, per prenderlo, devono dimostrare di volerlo a tutti i costi, anche perché Rocco Commisso non è assolutamente intenzionato a fare sconti. Per portarlo alla corte di Pirlo ci vorranno, in questi senso, almeno 60 milioni di euro.

