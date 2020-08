I bianconeri stanno per mettere le mani sul centrocampista statunitense, in Bundesliga dal 2016 e nel giro della propria Nazionale: prestito a 3 milioni e mezzo di euro con diritto di riscatto a 18.

Sì, sarà vera rivoluzione. E vero ringiovanimento, soprattutto. La Juventus si prepara a cambiare pelle e mette le mani su Weston McKennie, 22 anni da compiere (spegnerà le candeline venerdì 28), centrocampista dello Schalke 04. Prestito oneroso a 3 milioni e mezzo di euro, con diritto di riscatto a 18: questi, secondo 'Sky', sono i termini dell'operazione che dovrebbero regalare ad Andrea Pirlo un secondo centrocampista dopo Arthur, preso dal Barcellona nelle scorse settimane.

Bundesliga Il tributo di Weston McKennie per George Floyd: scende in campo con una fascia in suo onore 30/05/2020 A 17:10

Un'operazione a sorpresa, imbastita tra le due dirigenze e ormai prossima alla conclusione. McKennie si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus in vista della prossima stagione, in attesa di capire se il club campione d'Italia eserciterà il diritto di riscatto previsto nel contratto. Si tratterebbe del primo calciatore statunitense nella storia bianconera.

Chi è McKennie: sostanza, personalità, qualità

McKennie veste la maglia dello Schalke 04 dal 2016. Aveva già vissuto da piccolo in Germania, "dove mi sono innamorato di questo sport e del modo in cui viene seguito in Europa". Talmente importante, il pallone, da rifiutare una borsa di studio per inseguire un sogno dentro un rettangolo verde. Prima all'FC Dallas, in MLS, e poi, dal 2016, allo Schalke. Dove in breve tempo ha conquistato tutti, compreso l'ex allenatore Domenico Tedesco, per le proprie caratteristiche: tanta sostanza, tanta personalità, ma anche parecchia qualità con la palla tra i piedi. Ama stare davanti alla difesa, "ma può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche dietro agli attaccanti", diceva di lui lo stesso Tedesco.

France's midfielder Paul Pogba (R) vies with USA's defender Antonee Robinson (C) and USA's midfielder Weston McKennie (L) the friendly football match between France and USA at the Parc Olympique lyonnais stadium in Decines-Charpieu, near Lyon on June 9, 2 Credit Foto Getty Images

22 presenze in Bundesliga nel 2016/17, 24 nel 2017/18, 28 con tre reti nel 2018/19: un crescendo che gli è valso la stima e l'interessamento di vari club europei e la chiamata della Nazionale statunitense. Con tanto di esordio da sogno contro il Portogallo - senza Cristiano Ronaldo - il 14 novembre del 2017, a 19 anni compiuti da pochi mesi: suo il gol del momentaneo vantaggio americano, con un perfetto inserimento palla al piede in area e un destro secco alle spalle del portiere.

L'omaggio a George Floyd

Di McKennie si è parlato anche lo scorso 30 maggio, pochi giorni dopo l'uccisione di George Floyd. Il centrocampista dello Schalke 04 è sceso in campo contro il Werder Brema con una fascia speciale al braccio sinistro, con tanto di dedica all'afroamericano assassinato a Minneapolis. Una frase semplice, ma d'impatto: "Justice for George", giustizia per George. Il Werder si è imposto per 1-0, ma in copertina c'è finito lui. Personalità, si diceva. A nemmeno 22 anni.

Play Icon WATCH Pirlo: "Higuain? Il suo ciclo alla Juventus è finito. Dybala resta" 00:01:33

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/08) DA 17 ORE

Play Icon