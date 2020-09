Nainggolan, il Cagliari pressa l'Inter

Il Cagliari, nonostante la chiusura delle scorse settimane del presidente Giulini, non ha perso le speranze di riprendersi Radja Nainggolan dall'Inter. Il club sardo continua a pressare per riavere il centrocampista belga e, secondo 'Sportmediaset', ha offerto ai nerazzurri un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro.

La nostra opinione. Inter o Cagliari: da qui, probabilmente, non si scapperà. Ma la sensazione è che l'arrivo di Vidal chiuda ulteriormente le porte a un giocatore che già un anno fa Conte non si è fatto problemi a scaricare. I sardi possono sognare il gran ritorno.

Lazio, è fatta per il ritorno di Hoedt

Wesley Hoedt torna alla Lazio. Come rivelato da 'Sky', il club biancoceleste ha trovato l'accordo con il Southampton per il centrale olandese, che arriverà a Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Hoedt, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito prima al Celta e poi all'Antwerp, ha già vestito la maglia della Lazio nel 2015/16 e nel 2016/17.

La nostra opinione. Non può mancare un po' di perplessità per la scelta della Lazio di affidarsi a una sorta di minestra riscaldata, peraltro caduta in disgrazia tanto da spendere la seconda parte della scorsa annata in Belgio. Per irrobustire la difesa in vista dei gironi di Champions League servirebbe qualcosa di più e di meglio.

Torreira a un passo dall'Atletico Madrid

Niente Fiorentina e, soprattutto, niente Torino: il futuro di Lucas Torreira, se non sorgeranno intoppi dell'ultim'ora, sarà all'Atletico Madrid. Secondo 'Tuttomercatoweb', la firma dell'ex centrocampista della Sampdoria con i Colchoneros potrebbe arrivare già giovedì o venerdì.

La nostra opinione. La telenovela Torreira è andata avanti per giorni, per settimane, per mesi. Ma nessuna italiana è riuscita a mettere le mani sull'uruguaiano. La cui volontà, evidentemente, è quella di rimanere ai più alti livelli e giocare la Champions League.

Milan, Napoli e Roma su Nacho

Secondo 'calciomercato.it', Nacho può lasciare il Real Madrid e arrivare in Italia: gli agenti del difensore spagnolo stanno infatti parlando con il Milan, il Napoli e la Roma, che prima della conclusione del mercato potrebbero dunque pescare in casa delle Merengues.

La nostra opinione. Inesorabilmente chiuso da Varane e Sergio Ramos, Nacho potrebbe dire la sua lontano dal Real Madrid e magari lontano dalla Liga. Buon innesto per chi sta cercando un difensore centrale: il Milan e il Napoli più che la Roma.

Bonifazi va all'Udinese

L'Udinese ha chiuso con la SPAL per Kevin Bonifazi, che dunque rimane a giocare in Serie A nonostante la retrocessione dei ferraresi. L'ex difensore del Torino arriva in Friuli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione. Nonostante l'annata storta della SPAL, Bonifazi rimane un prospetto di buon valore. E poi potrà aumentare la percentuale di italianità dell'Udinese, sempre bassissima negli ultimi anni.

