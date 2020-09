Borja Valero alla Fiorentina: sabato le visite

Alla fine ha prevalso il cuore. Lo svincolato Borja Valero torna alla Fiorentina, che ha superato la concorrenza di altre formazioni di Serie A, come Parma e Verona, per l'esperto centrocampista spagnolo. Secondo 'Sky' l'accordo definitivo è stato trovato. Le visite mediche sono in programma nella giornata di domani, sabato 12.

Calciomercato La prima foto di Higuain a Miami: ora la firma con l'Inter 5 ORE FA

La nostra opinione. Borja Valero potrà dare una mano in termini di esperienza e ha sempre mantenuto un legame strettissimo con il popolo viola, ma l'età inizia a pesare e le stagioni all'Inter lo hanno dimostrato. Per fare il vero salto di qualità dopo i patimenti della scorsa annata serve qualcos'altro.

L'Inter pensa a Gervinho

Alla ricerca di un attaccante, come rivela 'fcinternews.it' l'Inter sta pensando anche al parmense Gervinho. L'entourage dell'ivoriano ha già parlato con la dirigenza nerazzurra, con la decisione di riaggiornarsi in un secondo momento.

La nostra opinione. Un esterno da tridente nel 3-5-2 di Conte? Difficile anche solo pensarlo. Per lo stesso motivo, 12 mesi fa, Perisic è stato scaricato al Bayern. Dal punto di vista tattico, se Gervinho andasse veramente all'Inter sarebbe una sorpresa.

Gervinho - Brescia-Parma Serie A 2019-20 Credit Foto Imago

Il Friburgo offre 8 milioni per Krunic

Secondo 'Sportitalia', il Friburgo ha deciso di fare sul serio per Rade Krunic: nella giornata odierna è arrivata infatti un'offerta ufficiale di 8 milioni di euro da parte dei tedeschi per l'ex centrocampista dell'Empoli, senza spazio con Pioli. Nelle scorse settimane per lui si è parlato anche del Torino.

La nostra opinione. Krunic è uno dei primi cedibili da parte del Milan, che dopo averlo preso dall'Empoli un anno fa non fa mistero di non contare su di lui. Il giocatore non vorrebbe cambiare nuovamente squadra, ma di questo passo rischia di non avere grosse alternative.

Rade Krunic Credit Foto Getty Images

Zenit su De Paul, ma l'argentino rifiuta

Non solo il Leeds United: anche lo Zenit si è fatto avanti per Rodrigo De Paul. Ma il centrocampista dell'Udinese, secondo 'Tuttomercatoweb', ha deciso di rifiutare la proposta dei russi. La sua volontà è infatti quella di continuare a giocare in Serie A, che sia in Friuli oppure in un club di vertice.

La nostra opinione. De Paul si è confermato anche nella scorsa stagione tra i migliori giocatori del nostro campionato. E, a 26 anni, merita ormai la chance in una big dei più importanti campionati europei. Se l'Udinese aprirà uno spiraglio alla sua cessione, l'avrà.

De Paul, Udinese-Lecce Credit Foto Getty Images

Genoa su Rose, Mourinho conferma

Il Genoa è in trattativa con il Tottenham per Danny Rose, terzino sinistro fino a un anno fa nel giro della Nazionale inglese. E José Mourinho, manager degli Spurs, conferma tutto: "Il Genoa prenderebbe un buon giocatore. Qui abbiamo già Davies e Sessegnon, per lui sarebbe dura".

La nostra opinione. Operazione assolutamente a sorpresa, come lo era stata quella con l'Ajax per Lasse Schone un anno fa. Anche in questo caso si tratta di un giocatore esperto, rinomato, di livello superiore. Un esterno che negli ultimi anni si è un po' perso per strada, ma che alzerebbe la qualità rossoblù. Da prendere.

Florenzi ufficiale al PSG, Higuain è già a Miami

Calciomercato Borja Valero, addio all'Inter: "Un onore indossare questa maglia" 29/08/2020 A 08:45