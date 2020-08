Si conclude dopo tre anni l'avventura di Borja Valero all'Inter: il 35enne centrocampista spagnolo, il cui contratto con i nerazzurri scadrà lunedì 31 agosto, ha ufficializzato la separazione con un post su Twitter. "È stato un onore indossare questi colori, grazie di tutto Inter". Niente rinnovo dunque per il giocatore ex Fiorentina: le parti non hanno trovato un accordo e il futuro di Borja Valero sarà altrove. Secondo Sky il giocatore è finito nel mirino di Genoa e Parma, e non è nemmeno da escludere l'ipotesi di un ritorno a Firenze.