Ora sì, il Milan ci ha davvero preso gusto. Dopo aver vinto la corsa con l'Inter per Sandro Tonali, in arrivo dal Brescia, il prossimo obiettivo ha il medesimo identikit: giovane, forte e italiano, come prevede la nuova filosofia del club. E risponde al nome di Federico Chiesa, altro gioiello nostrano per il quale Paolo Maldini e Frederic Massara sono fortemente intenzionati ad andare fino in fondo.

L'offerta del Milan: c'è Paquetá

Secondo 'Sportmediaset', il Milan avrebbe già avanzato la propria offerta alla Fiorentina: sul tavolo 20 milioni, più altri 10 di bonus e il cartellino di Lucas Paquetá. Elemento, quest'ultimo, che intriga da tempo i viola e che nell'ultima parte di stagione ha trovato poco spazio. La Fiorentina vorrebbe in realtà almeno una cinquantina di milioni cash per privarsi del proprio gioiello, tentato da un trasferimento, ma nessuno sembra disposto a spingersi a tanto. E dunque è quasi naturale inserire nei discorsi un'alternativa. Ovvero una contropartita come può essere, appunto, il mancino brasiliano.

Paquetà - SPAL-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Chiesa, del resto, è un nome chiacchierato da tempo negli ambienti del mercato. Inter e Juventus sembrano però essersi defilate, e allora ecco spuntare il Milan. L'attrazione, peraltro, è reciproca. Chiesa piace e il Milan piace a Chiesa. "Kaká era il mio idolo, guardavo quella squadra di campioni", ha più volte confessato il figlio d'arte, rivelando la propria simpatia per i colori rossoneri. Proprio come Tonali, che ritrova in questi giorni in Nazionale e con il quale potrebbe condividere lo spogliatoio nella prossima stagione.

Non solo Chiesa: da Bakayoko a Brahim Diaz

Praticamente trovato l'accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz, in arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto. E lavori in corso anche per il ritorno dal Chelsea di Tiemoué Bakayoko, già a Milano nella stagione 2018/19. Una serie frenetica di trattative, di operazioni, di incontri per mettere a disposizione di Pioli la miglior rosa possibile. Intanto, Tonali c'è. E Chiesa potrebbe seguirlo a ruota.

