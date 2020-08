Il tifo per il Milan non era un segreto, ma il sogno di giocarci sin da bambino allo stato dei fatti colpisce molto. Avrà inciso, e non poco, sulla scelta di Sandro Tonali per la sua prossima destinazione da calciatore. Il suo approdo a Milanello sembra cosa fatta, con i tifosi rossoneri che posso dirsi contenti sia per la chiusura dell'affare di un giocatore sicuramente talentuoso (anche se con enormi margini di crescita) sia per un attaccamento che sin dal principio sembra assolutamente non in discussione.