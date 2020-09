Chiamatela, se volete, sindrome di Stoccolma. Anche se Jens Petter Hauge non gioca in Svezia ma in Norvegia, al Bodø/Glimt, e ieri sera a San Siro ha fatto vedere i sorci verdi al Milan con una prestazione fantastica. Tanto che i rossoneri se ne sono innamorati. E ora stanno pensando seriamente di portarlo in Italia.

A confermare l'interesse milanista nei confronti di Hauge, che nel match perso per 3-2 dalla sua squadra nel preliminare di Europa League ha fornito un assist e segnato uno splendido gol, è 'Sky'. Trattativa in corso con il Bodø/Glimt, con i rossoneri intenzionati a far pervenire a breve la prima offerta ufficiale. La voce aveva iniziato a spargersi già nelle scorse ore, tanto che lo stesso esterno, interpellato da un'emittente norvegese, l'aveva commentata:

Non so nulla dell'interesse del Milan, ma chiaramente è un club dove vorrei giocare. Si tratta di uno dei club più importanti del mondo. Non ho parlato con Maldini, ma l'ho salutato

Per arrivare ad Hauge, il Milan deve superare una concorrenza proveniente dalla Premier League: anche Manchester City e Brighton, secondo 'Tuttomercatoweb', sono in corsa per l'esterno di Bodø, che compirà 21 anni a metà ottobre.

