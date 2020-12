Mancano ormai pochi giorni all'inizio del calciomercato e impazzano già le prime trattative. L' Atlético Madrid vuole rinforzarsi e, per i media spagnoli, i colchoneros sarebbero pronti a fare la spesa in Italia. Due nomi sul taccuino del club della Capitale: Samu Castillejo del Milan e Fabián Ruiz del Napoli. Ma sono trattative fattibili?

Questa la frase un po' a sorpresa usata dal Mundo Deportivo , con il giornale catalano sicuro del fatto che Castillejo voglia lasciare il Milan visto che Pioli preferisce Saelemaekers. E non manca il mercato all'ex Villarreal, con Siviglia, Valencia e Atlético Madrid pronte a sfidarsi per il classe '95. Per il Mundo Deportivo, inoltre, l'Atlético è pronto a piazzare un'offerta da 15 milioni oppure uno tra Savic e Héctor Herrera più conguaglio.

Non solo Castillejo, per Sport Mediaset l'Atlético Madrid è pronto a prendersi subito Fabián Ruiz. Il centrocampista spagnolo alterna prestazioni super ad altre meno brillanti nel centrocampo del Napoli e gli azzurri potrebbero pure pensare di cedere l'ex Betis per fare cassa. De Laurentiis aveva già detto no alle offerte ricevute in questi anni, ma adesso sta tentennando. E con un'offerta da 50 milioni...