Nel pre-partita di Juventus-Sampdoria, Fabio Paratici, il d.s. dei bianconeri, chiude definitivamente all'affare Luis Suarez che dunque, salvo ribaltoni dell'ultimo momento, rimarrà a Barcellona.

"Va tolto dalla lista, i tempi per ottenere la cittadinanza vanno oltre la scadenza del mercato. Non è stato vicino: quando ci è stata prospettata l'opportunità, l'abbiamo valutata. Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza, abbiamo valutato se fosse stato possibile in termini di tempo: non è possibile e non è vicino".

L'uomo mercato della Juve non si sbottona sull'eventuale acquisto di Edin Dzeko.

"Non c'è una situazione Dzeko ma relativa all'attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell'attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 giorni, l'importante è avere in testa l'idea. Se Dzeko può arrivare a prescindere? Ripeto, non c'è una situazione Dzeko ma anche altre in essere. Vogliamo un attaccante che giochi con Cristiano e Dybala. Adesso ne vogliamo uno, abbiamo in testa i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli con calma indipendentemente dal nome".

Chiusura sull'esordio sulla panchina di Andrea Pirlo da allenatore.

"E' un predestinato, non sorprende. Vive tutto con una normalità e serenità incredibili, non sente la pressione. E' una piacevole sorpresa, sembra che alleni da tantissimi anni. E' stato naturale il confronto con lui, come lo è per lui allenare".

Pirlo: "Dubbi? Non ne ho, ho solo tante certezze"

