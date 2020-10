Prestito biennale con diritto di riscatto effettuabile al termine della prima o della seconda stagione: questi, attendendo la conferma della Roma, dovrebbero essere i termini dell'accordo raggiunto ieri con il Real . Borja Mayoral, 23 anni, una vita alle Merengues inframmezzata da un paio di prestiti al Wolfsburg e al Levante , ricoprirà il ruolo di alternativa a Edin Dzeko, con la possibilità di far coppia con il centravanti bosniaco nel caso la situazione lo richiedesse. Intanto è partito assieme al resto della truppa di Fonseca per Udine , anche se non potrà scendere in campo.

Borja Mayoral, come detto, è reduce da una duplice annata in prestito al Levante, in cui si è messo in mostra pur senza incantare a livello realizzativo: appena 3 reti segnate in Liga nel 2018/19, 8 nel 2019/20. Nelle prime settimane del mercato sembrava destinato alla Lazio, che poi ha virato su Muriqi. E la Roma ne ha approfittato.