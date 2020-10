È la Roma a mettere a segno il colpo di mercato in extremis. Anche se col giallo. A pochi minuti dalla fine della sessione il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Manchester United per il ritorno in maglia giallorossa di Chris Smalling . L'operazione si sarebbe chiusa sulla base di 15 milioni di euro più bonus, ma è stata confermata ufficialmente dagli inglesi solo dopo un paio d'ore di tensione.

La trattativa, durata mesi, si è dunque concretizzata sul filo di lana. Il Manchester United ha confermato tutto, salutando e ringraziando Smalling per i suoi 10 anni di dedizione alla causa. Ma è stata una serata di pura suspense, come detto: non era chiaro se la Roma avesse depositato i documenti necessari entro le ore 20 di lunedì. Alla fine è arrivato il via libera della FIGC per il tesseramento e la conseguente conferma della Lega Serie A. Nonostante la mancata ufficializzazione una volta conclusa la finestra del mercato, l'entourage del giocatore ha sempre tranquillizzato tutti. E ora Smalling è pronto a partire per Roma martedì mattina.